Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handtasche aus Auto gestohlen

Nümbrecht (ots)

Im Margeritenweg in Nümbrecht haben Unbekannte am Freitag (30. Januar) den kurzen Zeitraum ausgenutzt, als eine Mutter ihr Kind in den Kindergarten brachte, und haben eine Handtasche aus dem Auto gestohlen. Die 38-Jährige stellte den Mazda gegen 07:35 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, war die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und die Handtasche war verschwunden. Eine Zeugin sah auf der Gouvieuxstraße eine männliche Person mit einer kleinen, braunen Tasche. Der Unbekannte entfernte sich zügig in Richtung Sportplatz. Der Unbekannte war etwa 165 bis 175 Meter groß, trug eine schwarze Bomberjacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

