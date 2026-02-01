Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Geld aus Apotheke

Hückeswagen (ots)

In der Wiehagener Straße haben Unbekannte am Freitag (30. Januar) gegen 17 Uhr Bargeld aus der Kasse einer Apotheke gestohlen. Ein Unbekannter kaufte in der Apotheke zunächst ein Medikament. Anschließend fragte er, ob die Apotheke auch noch alte 50-Euro-Scheine hätte und diese gegen die neuen Scheine eintauschen könnte. Als der Angestellte nachschaute, stellte sich der Unbekannte direkt neben ihn. Eine weitere Angestellte bemerkte dies, wurde jedoch von einem weiteren Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte nahm dem Angestellten das Geld aus der Hand. Als dieser versuchte es wiederzuerlangen, viel das Geld auf den Boden und beide unbekannten Männer flüchteten. Bei einem Kassensturz bemerkten die Angestellten dann, dass ein niedriger dreistelliger Betrag aus der Kasse fehlt. Einer der Männer war etwa 175 cm groß und war circa 50 Jahre alt. Er hatte laut Zeugin eine Halbglatze und Akne-Narben im Gesicht. Er trug ein blaues Jackett, ein blau-weißes Hemd, einen rot-weißen Schal, eine blaue Anzughose und blaue Schuhe. Er sprach Englisch mit Akzent. Der andere Mann war etwa 180 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug einen beigefarbenen Rollkragenpullover und eine Jacke in Beige. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell