PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Wiehl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Januar) versuchten Unbekannte in eine Werkstatt in der Bielsteiner Straße, in der Nähe zur Schlanderser Straße, einzubrechen. Gegen Mitternacht klingelte es bei einem Bewohner über der Werkstatt. Über die Kamerafunktion konnte der Anwohner jedoch nichts sehen. Als er rief, wer dort sei, flüchteten zwei Personen in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Als der Anwohner nachschaute, stellte er fest, dass ein Taschentuch über die Kamera der Klingel gehängt worden war, wobei scheinbar die Klingel ausgelöst worden war. Zudem befanden sich an der Tür zur Werkstatt Hebelmarken. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 10:30

    POL-GM: Diebe stehlen Geld aus Apotheke

    Hückeswagen (ots) - In der Wiehagener Straße haben Unbekannte am Freitag (30. Januar) gegen 17 Uhr Bargeld aus der Kasse einer Apotheke gestohlen. Ein Unbekannter kaufte in der Apotheke zunächst ein Medikament. Anschließend fragte er, ob die Apotheke auch noch alte 50-Euro-Scheine hätte und diese gegen die neuen Scheine eintauschen könnte. Als der Angestellte nachschaute, stellte sich der Unbekannte direkt neben ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:30

    POL-GM: Auffahrunfall in Escherhof

    Waldbröl (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (29. Januar) kam es in Waldbröl-Escherhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-Jährige aus Nistertal leicht verletzt wurde. Die 50-Jährige war gegen 5:55 Uhr auf der teils schneebedeckten Westerwaldstraße in Richtung der Siegener Straße unterwegs. Als sie sich der Einmündung näherte, bremste sie ihren Skoda ab. Dieser fand auf der winterglatten Straße jedoch keinen Grip und rutschte auf das Heck eines Fords, welcher ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:30

    POL-GM: Einbrecher machen keine Beute

    Wiehl (ots) - Im Zeitraum vom 21. Januar (Mittwoch, 13 Uhr) bis 29. Januar (Donnerstag, 9 Uhr) hebelten Unbekannte die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Lindenberg" in Wiehl-Mühlen auf. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren