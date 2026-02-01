Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Wiehl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Januar) versuchten Unbekannte in eine Werkstatt in der Bielsteiner Straße, in der Nähe zur Schlanderser Straße, einzubrechen. Gegen Mitternacht klingelte es bei einem Bewohner über der Werkstatt. Über die Kamerafunktion konnte der Anwohner jedoch nichts sehen. Als er rief, wer dort sei, flüchteten zwei Personen in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Als der Anwohner nachschaute, stellte er fest, dass ein Taschentuch über die Kamera der Klingel gehängt worden war, wobei scheinbar die Klingel ausgelöst worden war. Zudem befanden sich an der Tür zur Werkstatt Hebelmarken. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

