Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Werkzeug aus Sprinter gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen dem 24. Januar und Samstag (31. Januar) brachen Unbekannte in der Straße "Am Hohen Haus" einen Mercedes-Sprinter auf und stahlen diverse Werkzeuge, darunter eine Akkuschlagbohrmaschine, einen Akkubohrschrauber, einen Winkelschleifer und eine Säbelsäge der Marke Bosch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
