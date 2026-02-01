POL-GM: Werkzeug aus Sprinter gestohlen

Wiehl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Januar) versuchten Unbekannte in eine Werkstatt in der Bielsteiner Straße, in der Nähe zur Schlanderser Straße, einzubrechen. Gegen Mitternacht klingelte es bei einem Bewohner über der Werkstatt. Über die Kamerafunktion konnte der Anwohner jedoch nichts sehen. Als er rief, wer dort sei, flüchteten zwei Personen in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Als der ...

mehr