Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug aus Sprinter gestohlen

Wiehl (ots)

Zwischen dem 24. Januar und Samstag (31. Januar) brachen Unbekannte in der Straße "Am Hohen Haus" einen Mercedes-Sprinter auf und stahlen diverse Werkzeuge, darunter eine Akkuschlagbohrmaschine, einen Akkubohrschrauber, einen Winkelschleifer und eine Säbelsäge der Marke Bosch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

