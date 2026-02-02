Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrzeugteile aus Motorraum gestohlen
Waldbröl (ots)
Zwischen Freitag und Samstag (30./31. Januar) haben Unbekannte diverse Teile aus dem Motorraum eines VW Polo gestohlen. Der schwarze Polo stand zur Tatzeit zwischen 22:30 Uhr und 7 Uhr in der Straße "Am Marktplatz". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
