POL-GM: Fahrzeugteile aus Motorraum gestohlen

Nümbrecht (ots) - Im Margeritenweg in Nümbrecht haben Unbekannte am Freitag (30. Januar) den kurzen Zeitraum ausgenutzt, als eine Mutter ihr Kind in den Kindergarten brachte, und haben eine Handtasche aus dem Auto gestohlen. Die 38-Jährige stellte den Mazda gegen 07:35 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, war die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und die Handtasche war ...

