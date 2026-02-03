PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher wollten in Turnhalle einsteigen

Reichshof (ots)

In der Zeit von Freitag (30. Januar) bis Montag wollten Unbekannte gewaltsam das Fenster einer Turnhalle in der Hahnbucher Straße öffnen. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, das Gebäude zu betreten, flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

