PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendliche in Waldbröl ausgeraubt

Waldbröl (ots)

Am Samstag (31. Januar) waren ein 16-Jähriger aus Waldbröl und ein 13-Jähriger aus Ruppichteroth auf dem Promenadenweg unterwegs. Gegen 18:30 Uhr wurden sie von einer siebenköpfigen Personengruppe aufgehalten, mit einem Teleskopschlagstock bedroht und in den Magen geschlagen. Anschließend entnahmen die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld aus den Geldbörsen der beiden Minderjährigen. Beide konnten sich dann aus der Gewalt der Personengruppe entreißen und flüchten. Bei der Personengruppe soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gehandelt haben. Die Person mit dem Schlagstock war ca. 160 cm groß, hatte eine kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans oder Jogginghose bekleidet. Der zweite Haupttäter war ca. 165 cm groß, schlank, hatte lockige Haare, und trug eine auffällige Basecap des Herstellers "Gucci". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:00

    POL-GM: Einbruch in Restaurant

    Nümbrecht (ots) - Ein Restaurant in der Hauptstraße war in der Nacht von Sonntag (1. Februar) auf Montag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 22 Uhr und 8:30 Uhr hebelten die Kriminellen ein Fenster auf, öffneten gewaltsam eine Schublade und entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:00

    POL-GM: Unbekannte stehlen Baggerschaufeln

    Bergneustadt (ots) - Kriminelle haben in der Zeit von Samstag (31. Januar) bis Montag zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle in der Rudolf-Harbig-Straße gestohlen. Dabei handelt es sich um einen "Tieflöffel" und einen "Grabenraumlöffel". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:00

    POL-GM: Einbrecher wollten in Turnhalle einsteigen

    Reichshof (ots) - In der Zeit von Freitag (30. Januar) bis Montag wollten Unbekannte gewaltsam das Fenster einer Turnhalle in der Hahnbucher Straße öffnen. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, das Gebäude zu betreten, flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren