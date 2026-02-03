Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendliche in Waldbröl ausgeraubt

Waldbröl (ots)

Am Samstag (31. Januar) waren ein 16-Jähriger aus Waldbröl und ein 13-Jähriger aus Ruppichteroth auf dem Promenadenweg unterwegs. Gegen 18:30 Uhr wurden sie von einer siebenköpfigen Personengruppe aufgehalten, mit einem Teleskopschlagstock bedroht und in den Magen geschlagen. Anschließend entnahmen die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld aus den Geldbörsen der beiden Minderjährigen. Beide konnten sich dann aus der Gewalt der Personengruppe entreißen und flüchten. Bei der Personengruppe soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gehandelt haben. Die Person mit dem Schlagstock war ca. 160 cm groß, hatte eine kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans oder Jogginghose bekleidet. Der zweite Haupttäter war ca. 165 cm groß, schlank, hatte lockige Haare, und trug eine auffällige Basecap des Herstellers "Gucci". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

