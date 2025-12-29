Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall mit verlorenem Fahrzeugteil - Polizei sucht Fahrzeugführer nach Verlust einer "OPEL-Felge"

Am Montag, den 29.11.2025, gegen 14 Uhr verliert ein Fahrzeug auf der B420 im Stadtgebiet eine Felge der Marke Opel. Das Fahrzeugteil löste sich vom Pkw, rollte selbständig leicht abwärts und beschädigte einen nachfolgenden Pkw. Dieser befuhr die B420 (Fritz-Wunderlich-Straße) vom großen Kreisel kommend in Richtung der Einmündung "Am Hofacker". Die Polizei sucht nun den Fahrer des Verursacherfahrzeuges, das die "OPEL-Felge" verloren hat. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kusel erbeten.

