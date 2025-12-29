PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall mit verlorenem Fahrzeugteil - Polizei sucht Fahrzeugführer nach Verlust einer "OPEL-Felge"

POL-PIKUS: Verkehrsunfall mit verlorenem Fahrzeugteil - Polizei sucht Fahrzeugführer nach Verlust einer "OPEL-Felge"
Kusel (ots)

Am Montag, den 29.11.2025, gegen 14 Uhr verliert ein Fahrzeug auf der
B420 im Stadtgebiet eine Felge der Marke Opel. 
Das Fahrzeugteil löste sich vom Pkw, rollte selbständig leicht 
abwärts und beschädigte einen nachfolgenden Pkw. Dieser befuhr die 
B420 (Fritz-Wunderlich-Straße) vom großen Kreisel kommend in Richtung
der Einmündung "Am Hofacker".
Die Polizei sucht nun den Fahrer des Verursacherfahrzeuges, das die 
"OPEL-Felge" verloren hat.
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kusel erbeten.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

