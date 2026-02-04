Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich
Hückeswagen (ots)
Im Einmündungsbereich der Bockhackerstraße mit der Heinrich-Schicht-Straße kam es am Dienstag (3. Februar) zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Hückeswagen fuhr auf der Heinrich-Schicht-Straße in Richtung Bockhackerstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Auto eines 54-Jährigen aus Wermelskirchen, der auf der Bockhackerstraße in Richtung der Straße "Winterhagen" unterwegs war. Der 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.
