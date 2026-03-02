Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw beschädigt - Versuchter Einbruch - Verkehrsunfälle

Fellbach: Auto beschädigt

Am Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht trat oder schlug ein bisher unbekannter Vandale gegen den Außenspiegel eines Pkw, der in der Karlstraße geparkt war. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag, 17:45 Uhr und Sonntag, 13:45 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude, hinterließen aber Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Vorfall am Sonntag gegen 17 Uhr in der Bühlstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte sich ein 48 Jahre alter Mann auf einen Parkplatz, um diesen zu reservieren. Zeitgleich wollte ein 66 Jahre alter Autofahrer auf den Parkplatz einfahren und rollte mit seinem Pkw mit geringer Geschwindigkeit gegen den 48-Jährigen. Dieser machte anschließend Verletzungen geltend. Zur abschließenden Klärung des Vorfalls bittet das Polizeirevier Fellbach Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Von der Straße abgekommen

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 21 Uhr die Eberhardtstraße und kam hierbei in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

