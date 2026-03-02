PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw beschädigt - Versuchter Einbruch - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Auto beschädigt

Am Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht trat oder schlug ein bisher unbekannter Vandale gegen den Außenspiegel eines Pkw, der in der Karlstraße geparkt war. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag, 17:45 Uhr und Sonntag, 13:45 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude, hinterließen aber Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Vorfall am Sonntag gegen 17 Uhr in der Bühlstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte sich ein 48 Jahre alter Mann auf einen Parkplatz, um diesen zu reservieren. Zeitgleich wollte ein 66 Jahre alter Autofahrer auf den Parkplatz einfahren und rollte mit seinem Pkw mit geringer Geschwindigkeit gegen den 48-Jährigen. Dieser machte anschließend Verletzungen geltend. Zur abschließenden Klärung des Vorfalls bittet das Polizeirevier Fellbach Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Von der Straße abgekommen

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 21 Uhr die Eberhardtstraße und kam hierbei in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:10

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle

    Aalen (ots) - Rosengarten: Unfall mit Traktor Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Traktorfahrer die Mühlstraße und wollte nach links auf die K2597 einfahren. Dabei übersah er einen 49-jährigen Mazda-Fahrer welcher bereits auf der K2597 in Richtung Steinbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 07:47

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen - Einbrüche - Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Backnang-Waldrems: Betrunkene Frau attackiert Polizisten Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr verständigten Anwohner der Elbestraße die Polizei, da es zu Streitigkeiten mit einer betrunkenen Bewohnerin kam, die sich aggressiv verhielt. Auch als die Polizisten vor Ort eintrafen, ließ die Frau sich nicht beruhigen. Als sie aufgrund ihres Verhaltens und ihrer ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:34

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 01.03.2026

    Aalen (ots) - Backnang: Auffahrunfall ohne Verletzte Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger fuhr dabei mit seinem Renault Clio auf einen Audi A1 auf. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Fellbach: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch Bereits am Freitagabend kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:30 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren