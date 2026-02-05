Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet Tatverdächtige nach "Schäuferle"-Diebstahl am Nürnberger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Am Dienstag (3. Februar) hat die Bundespolizeiinspektion Nürnberg einen 32-jährigen und einen 41-jährigen Rumänen der Strafverfolgung zugeführt. Die Tatverdächtigen wurden beim Diebstahl von zwei "Schäuferle" auf frischer Tat ertappt und festgenommen.
Ein 32-jähriger und ein 41-jähriger Rumäne entwendeten am Dienstag (3. Februar) jeweils ein "Schäuferle" aus dem Bestand eines im Nürnberger Hauptbahnhofs ansässigen Supermarktes. Ein Mitarbeiter des Geschäftes bemerkte den Diebstahl und stellte die Tatverdächtigen.
Die hinzugezogenen Bundespolizisten stellten die Identitäten der Tatverdächtigen fest und überprüften diese. Hierbei stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Diebe keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die Beschuldigten am Mittwoch (4. Februar) dem Haftrichter vorgeführt. Die Rumänen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahl gem. § 242 Strafgesetzbuch verantworten.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell