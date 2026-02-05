PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet Tatverdächtige nach "Schäuferle"-Diebstahl am Nürnberger Hauptbahnhof

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (3. Februar) hat die Bundespolizeiinspektion Nürnberg einen 32-jährigen und einen 41-jährigen Rumänen der Strafverfolgung zugeführt. Die Tatverdächtigen wurden beim Diebstahl von zwei "Schäuferle" auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Ein 32-jähriger und ein 41-jähriger Rumäne entwendeten am Dienstag (3. Februar) jeweils ein "Schäuferle" aus dem Bestand eines im Nürnberger Hauptbahnhofs ansässigen Supermarktes. Ein Mitarbeiter des Geschäftes bemerkte den Diebstahl und stellte die Tatverdächtigen.

Die hinzugezogenen Bundespolizisten stellten die Identitäten der Tatverdächtigen fest und überprüften diese. Hierbei stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Diebe keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die Beschuldigten am Mittwoch (4. Februar) dem Haftrichter vorgeführt. Die Rumänen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahl gem. § 242 Strafgesetzbuch verantworten.

Rückfragen bitte an:

Philipp Jaeschke
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

