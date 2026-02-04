Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz am Bahnhof Kulmbach aus

Bamberg/Kulmbach (ots)

Bamberg/Kulmbach - Am Dienstagabend (3. Februar) stoppten Beamte der Bundespolizei und der Bayerischen Polizei am Bahnhof Kulmbach einen vermeintlichen Waffenbesitzer. Bei der aufgefundenen Schusswaffe handelte es sich glücklicherweise um eine Spielzeugpistole. Die Bundespolizei Selb ermittelt dennoch gegen den Besitzer wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz.

Am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Reisender im Bahnhof Bamberg einen jungen Mann mit einer Pistole im Hosenbund. Er machte ein Foto von der Person und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei des Freistaates Bayern fahndeten im Bahnhof Bamberg nach dem Mann, er konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine sofort durchgeführte Videoauswertung ergab, dass der Gesuchte in den Regionalexpress 3011 Richtung Kulmbach eingestiegen war.Die Einsatzkräfte nahmen den gesuchten Mann bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Kulmbach fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie im Hosenbund eine silberfarbene Spielzeugpistole. Auf den ersten Blick war diese nicht als solche zu erkennen und ähnelte einer echten Schusswaffe.

Die Beamten stellten die Spielzeugpistole sicher und übergaben den 19-jährigen Afghanen an die Bundespolizeiinspektion Selb. Auf Nachfrage gab er an, dass er mit der Spielzeugpistole eine Freundin in Kulmbach erschrecken wollte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem Afghanen die Weiterreise gestattet. Den jungen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts des Führens einer Anscheinswaffe nach dem Waffengesetz.

Aufgrund der Meldung kam es am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 17:18 Uhr im Bereich Bamberg zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Die Einsatzkräfte sperrten zeitweise die Gleise am Bahnhof Bamberg. Auch am Bahnhof Kulmbach führte der Polizeieinsatz am Dienstagabend zu Zugverspätungen und betrieblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Aufgrund der bevorstehenden Faschingszeit warnt die Bundespolizei in diesem Zusammenhang eindringlich davor, täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit zu tragen. Solche Attrappen führen zu Verwechslungen und können Polizeieinsätze verursachen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell