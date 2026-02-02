Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet gesuchten Tatverdächtigen am Nürnberger Hauptbahnhof

Nürnberg (ots)

Am Freitag (30. Januar) hat die Bundespolizeiinspektion Nürnberg einen 22-jährigen Syrer der Strafverfolgung zugeführt. Nach dem mutmaßlichen Gewalttäter wurde per Haftbefehl gesucht.

Bundespolizisten kontrollierten den 22-jährigen Syrer im Nürnberger Hauptbahnhof. Hierbei stellten sie einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen gefährlicher Körperverletzung fest. Die Beamten führten den Festgenommenen am Samstag (31. Januar) dem Haftrichter am Amtsgericht Nürnberg vor. Anschließend lieferten sie den Syrer in die Justizvollzugsanstalt Würzburg ein.

