Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet gesuchten Tatverdächtigen am Nürnberger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Am Freitag (30. Januar) hat die Bundespolizeiinspektion Nürnberg einen 22-jährigen Syrer der Strafverfolgung zugeführt. Nach dem mutmaßlichen Gewalttäter wurde per Haftbefehl gesucht.
Bundespolizisten kontrollierten den 22-jährigen Syrer im Nürnberger Hauptbahnhof. Hierbei stellten sie einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen gefährlicher Körperverletzung fest. Die Beamten führten den Festgenommenen am Samstag (31. Januar) dem Haftrichter am Amtsgericht Nürnberg vor. Anschließend lieferten sie den Syrer in die Justizvollzugsanstalt Würzburg ein.
Rückfragen bitte an:
Philipp Jaeschke
Bundespolizeiinspektion Nürnberg|Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bahnhofsplatz 6 | 90443 Nürnberg
E-Mail. bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit den Revieren in Augsburg,
Ingolstadt und Ansbach ist zuständig für die polizeiliche
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der Anlagen der
Deutschen Bahn. Die Zuständigkeit umfasst 309 Bahnhöfe und
Haltepunkte sowie 1823 Streckenkilometer in Mittelfranken,
Nordschwaben, dem nördlichen Oberbayern und dem Landkreis Forchheim.
Dies entspricht etwa 23 Prozent der Fläche Bayerns.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell