Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung im Würzburger Hauptbahnhof

Würzburg (ots)

Würzburg 2. Februar 2026

Zwei junge Tunesier, die nach Abschluss von polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle der Bundespolizei in Würzburg verließen, gerieten Sonntagnacht (1. Februar) erneut in den Fokus der Beamten.

Bei einem Streifengang fiel den Einsatzkräften ein leerer Koffer auf, den die beiden Männer zuvor auf der Dienststelle mitführten. Mithilfe von Videoaufzeichnungen konnte ihr Weg nachvollzogen. Auch ein bislang unbekannter Geschädigter spielt bei dem Sachverhalt eine Rolle. Die drei Männer hatten mehrfach Kontakt zu einander, wobei es gegen 3 Uhr schließlich im Personentunnel des Würzburger Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Einer der Beschuldigten stieß den Geschädigten unvermittelt zu Boden und trat nach ihm. Dabei schlug er dem Geschädigten mehrere Gegenstände aus der Hand und nahm diese an sich. Der Zweite näherte sich ebenfalls aggressiv mit einer Bierflasche in der Hand. Der Geschädigte flüchtete aus dem Bahnhof, wobei ihm die Bierflasche hinterhergeworfen wurde. Anschließend entfernten sich ebenfalls die beiden Beschuldigten und verließen den Bahnhof über den Gleisbereich.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen eingeleitet.

