Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefiederter Gast im Fundbüro

Bundespolizei kümmert sich um Huhn "Henrietta"

München (ots)

Am Freitag (30. Januar) gegen 17:30 Uhr wurde am Fundbüro der Deutschen Bahn am Münchner Hauptbahnhof ein etwas ungewöhnlicher Fund abgegeben: ein kleines, offensichtlich herrenloses Huhn. Eine aufmerksame Reisende hatte das Tier zuvor am nördlichen Bahnhofsausgang zur Arnulfstraße entdeckt und beim Fundbüro abgegeben. Da auch gefiederte "Reisende" Anspruch auf Hilfe haben, wurde das Huhn von Beamten der Bundespolizeiinspektion München in Obhut genommen und zur Dienststelle gebracht. Dort erhielt das Huhn nicht nur einen sicheren Platz, sondern auch einen Namen: Henrietta. In einem ruhigen Raum untergebracht und mit einer Portion Haferflocken versorgt, konnte sich Henrietta zunächst von ihren mutmaßlichen Reiseabenteuern erholen. Da während der Nachtstunden leider kein Kontakt zum zuständigen Vogelnotdienst hergestellt werden konnte, übernahmen die Beamten kurzerhand selbst die Betreuung des Huhns über Nacht. Henrietta wurde fürsorglich durch die Nachtschicht begleitet, um sie wohlbehalten und ausgeschlafen an die Tagschicht zu übergeben.

Am Samstagmorgen (31. Januar) konnte Henrietta schließlich wohlauf an den Vogelnotdienst Olching übergeben werden, wo sie nun fachkundig weiterbetreut wird.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell