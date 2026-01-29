Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter am Flughafen München fest
Flughafen München (ots)
Die Bundespolizei hat am späten Dienstagabend (28. Januar) einen 34-jährigen slowenischen Staatsangehörigen bei der Ausreise nach London am Flughafen München festgenommen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Der 34-Jährige war bereits im November 2023 durch das Amtsgericht Ludwigsburg wegen Körperverletzung rechtskräftig verurteilt worden.
Da der Verurteilte die gegen ihn verhängte Geldstrafe sowie die Verfahrenskosten nicht begleichen konnte, wurde die im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt. Er wird im Laufe des heutigen Vormittags in die Justizvollzugsanstalt Erding eingeliefert, wo er eine Haftstrafe von insgesamt 80 Tagen zu verbüßen hat.
