Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf Exhibitionistische Handlungen 30-Jähriger in S8 auffällig

München

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu exhibitionistischen Handlungen eines 30-Jährigen in der Flughafen S-Bahn vom 2. Januar. Am 2. Januar fuhr ein 30-Jähriger gegen 08:50 Uhr in der S8 vom Hauptbahnhof München zum München Flughafen. Während der Fahrt ging er den Gang des Zuges entlang, wobei sein entblößtes Geschlechtsteil aus der Hose hing. Im weiteren Verlauf der Fahrt setzte er sich in eine Sitzgarnitur am Ende des Wagens gegenüber einer bislang unbekannten Familie. Dabei berührte er fortwährend sein weiter aus der Hose hängendes Glied. Beim Endhalt am Flughafen München verblieb er im Zug und fuhr mit diesem stadteinwärts zurück.

Nachdem ein Zeuge die Polizei informierte, konnten Beamte der Bundespolizei den Mann mit deutsch-srilankischer Staatsangehörigkeit am Ostbahnhof in der S-Bahn antreffen und vorläufig fest- und zum Revier am Ostbahnhof mitnehmen.

Der Wohnsitzlose war zurückliegend, und auch im Nachgang, mehrfach mit ähnlichen Handlungen, aber auch mit anderen Delikten, aufgefallen, wodurch er immer wieder in den Fokus polizeilicher Ermittlungen geriet. Am 2. Januar war er mit einer schwarzen thermoartigen Unterhose, einem weißen Pullover sowie dunklen, melierten Wollsocken bekleidet. Der dunkelhaarige, vollbärtige Mann dürfte sich auch auf der Rückfahrt nach München in der S-Bahn auffällig verhalten haben.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise, insbesondere zur stadteinwärtigen Rückfahrt der S8 geben können. Gesucht wird auch nach der Familie, die dem Gesuchten bei der Fahrt zum Flughafen gegenüber saß. Hinweise werden erbeten unter 089/5155500.

