Bundespolizeidirektion München: Zug beworfen - Scheiben gesplittert

Schliersee (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28. Januar) bewarf ein Unbekannter am Bahnhof Schliersee, vermutlich mit Steinen, Scheiben eines abgestellten Zuges der Bayerischen Oberlandbahn. Mitarbeitende der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) meldeten am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr zwei am Bahnhof Schliersee an einem Zug beschädigte Scheiben. Einmal wurde die Scheibe einer Tür, einmal ein Fenster mutwillig auf ca. 0,5 bzw. 1 m² beschädigt. Die Beschädigungen deuten auf Steinwürfe hin. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen Sachbeschädigung konzentrieren sich aktuell auf einen Mann, der am Mittwoch an selbiger Stelle von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden war. Er hatte per E-Mail der BOB angekündigt, Scheiben eines Zuges zu beschädigen.

Wer Hinweise zur Tat geben kann oder am Bahnhof Schliersee in der Zeit von 27.01., 17:30 Uhr bis Dienstag, 28.01., 05:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/5155500 zu melden.

