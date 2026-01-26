Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mutmaßliches Sexualdelikt im Partyzug
Rosenheim (ots)
Am Samstag (24. Januar) hat die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Rosenheimer Bahnhof festgenommen. Der Mann ist in einem Partyzug von Kitzbühel nach Ingolstadt unterwegs gewesen. Auf Höhe Kiefersfelden soll er eine Frau unvermittelt sexuell belästigt haben.
Der verantwortliche Organisator des Sonderzugs, der ebenfalls mitfuhr, hatte die Polizei verständigt, da er von mehreren Partygästen auf einen Zwischenfall aufmerksam gemacht worden war. Demnach soll ein Mann eine Mitreisende auf der zugeigenen Tanzfläche belästigt und ihr plötzlich in den Schritt gefasst haben. Als er von ihr aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, reagierte er offenkundig aufbrausend und aggressiv. Beim Halt in Rosenheim wurde er von den verständigten Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen. Auf den Vorfall angesprochen erklärte er, sich an nichts mehr erinnern zu können.
Nachdem die Aussagen der Geschädigten und der Zeugen aufgenommen worden waren, konnten diese ihre Zugreise fortsetzen. Die Bundespolizisten schlossen den deutlich alkoholisierten Beschuldigten von der Weiterfahrt aus und nahmen ihn zur örtlichen Inspektion mit. Einige Stunden später durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Zuvor musste er jedoch erst noch seinen Geldbeutel leeren. Die eingeschaltete Rosenheimer Staatsanwaltschaft hatte angeordnet, dass er als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren vorab 1.100 Euro zu hinterlegen hat.
Rückfragen bitte an:
Dr. Rainer Scharf
Bundespolizeiinspektion Rosenheim | Pressestelle
Burgfriedstraße 34 | 83024 Rosenheim
Telefon: 08031 8026-2200
E-Mail: rainer.scharf@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de | X: bpol_by
Der bahn- und grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich der
Bundespolizeiinspektion Rosenheim, der das Bundespolizeirevier
Garmisch-Partenkirchen zugeordnet ist, erstreckt sich auf die
Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen
sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Die rund 450
Inspektionsangehörigen gehen zwischen Chiemsee und Zugspitze
besonders gegen die grenzüberschreitende Kriminalität vor. In einem
etwa 200 Kilometer langen Abschnitt des deutsch-österreichischen
Grenzgebiets wirken sie vor allem dem Einschleusen von Ausländern
sowie der ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt
die Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern
und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von
Bahnreisenden und Bahnanlagen. Weitere Informationen erhalten Sie
über oben genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de
sowie unter www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell