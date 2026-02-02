Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Widerstand gegen Bundespolizei nach Streitigkeiten im Hauptbahnhof
Würzburg (ots)
Würzburg 02. Februar 2026
Eine Streife der Bundespolizei wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (30./31. Januar) auf einen verbalen Streit am Würzburger Hauptbahnhof zwischen mehreren Personen aufmerksam und griff schlichtend ein. Während der Kontrolle verhielt sich ein 20-Jähriger aggressiv und näherte sich den Beamten mehrfach bedrohlich. Sein 17-jähriger Freund versuchte sich in die polizeilichen Maßnahmen einzumischen und erhielt daraufhin einen Platzverweis. In der Folge griff der 20-Jährige die Einsatzkräfte an und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der 17-Jährige solidarisierte sich mit ihm und ging ebenfalls aggressiv gegen die Beamten vor. Beide Personen traten und schlugen während der Maßnahmen nach den Einsatzkräften. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete nach Sachvortrag die Blutentnahme bei beiden Tatverdächtigen an. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen. Ein Beamter wurde bei den Einsatzmaßnahmen an der Hand verletzt, konnte nach der Erstversorgung im Krankenhaus seinen Dienst jedoch fortsetzen.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung eingeleitet.
