Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mehrere Aufzüge im Bahnhof Rottendorf beschädigt

Rottendorf (ots)

Würzburg/Rottendorf, 03. Februar 2026

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende am Bahnhof in Rottendorf an insgesamt drei Aufzügen die Glasscheiben beschädigt. Teilweise handelt es sich dabei um Sicherheitsglas. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Der Schaden wurde am Montagmorgen (02. Februar) festgestellt. Trotz der Beschädigungen sind die Aufzüge weiterhin funktionsfähig. Eine Gefährdung für Bahnreisende besteht nicht.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen können unter Tel.: 0931/322590 mitgeteilt werden.

