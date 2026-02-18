Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden nach fehlerhaftem Fahrspurwechsel in Schwerin

Schwerin (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 13:30 Uhr An der Crivitzer Chaussee in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Crivitzer Chaussee in Fahrtrichtung Schweriner Innenstadt. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem neben ihm fahrenden Mercedes eines 50-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes kam der 85-Jährige mit seinem Honda nach links von der Fahrbahn ab und kam auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Baum.

Sowohl der 85-jährige Fahrer als auch seine 87-jährige Beifahrerin klagten über Schmerzen. Beide wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Der 50-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Das Fahrzeug des 85-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen in Richtung Innenstadt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt die Kriminalkommissariat Schwerin.

