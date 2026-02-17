Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gegorenes Essen löst Einsatz von Rettungskräften in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin aus

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Kieler Straße im Stadtteil Lankow in Schwerin alarmiert. Anlass war der Verdacht eines Gefahrgutaustritts, nachdem mehrere Anwohner beißenden Geruch im Gebäude wahrnahmen. In der Folge klagten Betroffene über gereizte Atemwege sowie vereinzelt über Übelkeit und Erbrechen.

Speziell geschulte Kräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin führten Kontrollen im Treppenhaus durch und konnten schnell Entwarnung geben. Als Ursache des Geruchs wurde eine geplatzte Kunststoffdose im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses festgestellt. In der Dose befanden sich offenbar gegorene Lebensmittel, dessen Gasentwicklung zur Öffnung des Behältnisses führte.

Zwei Anwohner wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand.

Hinweise auf strafbare Handlungen ergaben sich aus polizeilicher Sicht nicht.

