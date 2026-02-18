Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Kellerbrand in Toitenwinkel

Rostock (ots)

Nach einem Brand in zwei Kellerabteilen in der Salvador-Allende-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldete ein Zeuge am gestrigen Dienstag gegen 16:50 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und informierte umgehend die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst sicherte noch am Abend Spuren am Brandort. Zur Klärung der Brandursache werden die Untersuchungen voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch einen Brandursachenermittler fortgeführt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell