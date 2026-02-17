Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Güstrow

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in der Güstrower Domstraße zu einer Sachbeschädigung am dortigen Parteibüro, der Partei DIE LINKE. Demnach hätten bislang unbekannte Täter mittels unbekannten Gegenstand vier Fensterscheiben von außen beschädigt. Die Tatzeit wird von Montagabend 23:20 Uhr bis zum heutigen Morgen 07:45 Uhr eingegrenzt.

Noch im weiteren Verlauf des Vormittages wurde eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. Demnach wurde eine Schaufenster- und Türscheibe zu den Räumlichkeiten des Bündnisses "Güstrow für alle" am Pferdemarkt beschädigt. Die Tatzeit wird in diesem Fall von gestern Abend 21 Uhr bis heute Vormittag 10 Uhr eingegrenzt.

Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

