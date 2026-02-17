Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nächtlicher Angriff in Lübz: Jugendliche schlagen Mann nieder

Lübz (ots)

In Lübz haben zwei Jugendliche in der Nacht zu Dienstag einen 62-jährigen Mann körperlich angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Opfers hätte er die beiden gegen 1:15 Uhr in der Bergstraße zur Ruhe ermahnt, da sie zuvor lautstark durch die Innenstadt gezogen waren. Daraufhin sollen die beiden 16-Jährigen auf den Mann eingeschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging.

Die umgehend alarmierten Polizeibeamten trafen beide Tatverdächtigen in Tatortnähe an. Neben blutverschmierter Bekleidung stellten die Beamten bei den Jugendlichen zwei verbotene Messer sicher. Zudem beleidigten die 16-Jährigen die eingesetzten Polizisten mehrfach mit vulgären Ausdrücken.

Die erlittenen Gesichtsverletzungen des 62-Jährigen mussten ärztlich behandelt werden. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Gegen sie wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Beleidigung ermittelt.

