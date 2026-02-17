Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Neunjähriger beobachtet Diebstahl und führt Polizei zum Täter

Rostock (ots)

Dank des Hinweises eines neunjährigen Rostockers konnte am gestrigen Tag ein Ladendiebstahl aufgeklärt und der Tatverdächtige ermittelt werden.

Kurz nach 12 Uhr meldete sich der Junge telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass er soeben einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Kopenhagener Straße beobachtet habe. Mit etwas Abstand sei er dem mutmaßlichen Täter gefolgt und habe dabei dessen Weg im Blick behalten. Nach seinen Angaben legte die männliche Person das Diebesgut zunächst vor einem Hauseingang in der Helsinkier Straße ab und flüchtete anschließend in Richtung Fischerdorf.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Nahbereich einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung des Jungen zutraf. Der 29-jährige syrische Staatsangehörige räumte die Tat gegenüber den Beamten ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Neben der Identifizierung des Tatverdächtigen konnte auch das Diebesgut im Wert von rund 50 Euro sichergestellt und an den geschädigten Supermarkt zurückgegeben werden.

