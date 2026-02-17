Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Rostock-Lütten Klein schwer verletzt

Rostock (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kopenhagener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 88-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 48-jähriger deutscher Fahrzeugführer, mit seinem Toyota rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 88-jährigen deutschen Geschädigten, die sich mit ihrem Rollator hinter dem Fahrzeug auf dem Parkplatz bewegte. Infolge der Kollision stürzte die Frau zu Boden.

Die 88-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell