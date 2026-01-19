Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Pflegeeinrichtung

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.01.2026, 19:30 Uhr, und Sonntag, 18.01.2026, 05:30 Uhr, kam es in einer Pflegeeinrichtung am Dillenweg in Bad Bentheim zu einem Einbruch.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten der Einrichtung. Ein Raum wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell