Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Pflegeeinrichtung

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.01.2026, 19:30 Uhr, und Sonntag, 18.01.2026, 05:30 Uhr, kam es in einer Pflegeeinrichtung am Dillenweg in Bad Bentheim zu einem Einbruch.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten der Einrichtung. Ein Raum wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
