POL-HRO: Polizei sucht Eigentümer eines E-Bikes nach Diebstahl
Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)
Die Güstrower Kriminalpolizei sucht derzeit nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines E-Bikes, welches bereits am 22.12.2025 nach einem Ermittlungserfolg in Güstrow sichergestellt werden konnte. Wann und wo genau das Elektro-Fahrrad entwendet wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.
Sollte jemand auf dem Foto sein abgebildetes E-Bike wieder erkennen oder haben Sie Hinweise zum möglichen Eigentümer, wenden Sie sich bitte an die Güstrower Polizei unter der Rufnummer 03843-2660.
