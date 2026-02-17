Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Eigentümer eines E-Bikes nach Diebstahl

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Kriminalpolizei sucht derzeit nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines E-Bikes, welches bereits am 22.12.2025 nach einem Ermittlungserfolg in Güstrow sichergestellt werden konnte. Wann und wo genau das Elektro-Fahrrad entwendet wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Sollte jemand auf dem Foto sein abgebildetes E-Bike wieder erkennen oder haben Sie Hinweise zum möglichen Eigentümer, wenden Sie sich bitte an die Güstrower Polizei unter der Rufnummer 03843-2660.

