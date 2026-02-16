PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16. Februar 2026 haben bislang unbekannte Täter einen im Außenbereich eines Supermarktes installierten Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen informierte ein Hinweisgeber gegen 05:00 Uhr die Polizei, nachdem er den augenscheinlich geöffneten und beschädigten Automaten festgestellt hatte. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung möglicher Tatverdächtiger.

Durch die Detonation wurde der Geldautomat erheblich beschädigt. Teile des Automaten lagen im unmittelbaren Nahbereich, sodass der angrenzende Parkplatz teilweise abgesperrt werden mussten. Derzeit sind unter anderem Kräfte des Kriminaldauerdienstes zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sach- oder möglichen Stehlschadens sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 14:21

    POL-HRO: Kind verstirbt bei Verkehrsunfall

    Teterow (ots) - Am 15.02.2026 ereignete sich in der Nähe von Kuchelmiß gegen 10:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein Kind ums Leben kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein selbstgebastelter Schlitten hinter ein Auto gespannt und gezogen. Auf dem Schlitten saßen ein 11- und 13-jähriger Junge sowie ein 11-jähriges Mädchen. Bei einem Fahrmanöver soll der 37-jährige Autofahrer dann die Kontrolle über ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:56

    POL-HRO: Brandschäden an Fahrzeugen in Rostock und Rövershagen

    Rostock (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Fahrzeugbränden mit insgesamt vier geschädigten Fahrzeugen in Rostock und Rövershagen. In der Friedrich-Wolf-Straße in Rostock brannten kurz vor Mitternacht zwei geparkte PKW jeweils im Innenraum. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. In Rövershagen ist gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren