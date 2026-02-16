Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16. Februar 2026 haben bislang unbekannte Täter einen im Außenbereich eines Supermarktes installierten Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen informierte ein Hinweisgeber gegen 05:00 Uhr die Polizei, nachdem er den augenscheinlich geöffneten und beschädigten Automaten festgestellt hatte. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung möglicher Tatverdächtiger.

Durch die Detonation wurde der Geldautomat erheblich beschädigt. Teile des Automaten lagen im unmittelbaren Nahbereich, sodass der angrenzende Parkplatz teilweise abgesperrt werden mussten. Derzeit sind unter anderem Kräfte des Kriminaldauerdienstes zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sach- oder möglichen Stehlschadens sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell