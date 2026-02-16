PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Imbiss

Rostock (ots)

Am 15.02.2026 gegen 17:40 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Hier soll es vor einem Imbiss im Schiffbauerring, Höhe Klenow Tor, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen antreffen, der eine Schnittverletzung im Halsbereich aufwies. Im Rahmen der Nahbereichssuche wurde der 19-jährige syrische Tatverdächtige mit einer oberflächlichen Verletzung am Kopf festgestellt. Für die Suche nach dem bislang unbekannt gebliebenen Tatmittel, ggf. ein Messer, kam ein Diensthund zum Einsatz. Zur Spurensuche und - sicherung war der Kriminaldauerdienst Rostock im Einsatz. Die konkreten Umstände zum Sachverhaltsablauf der gefährlichen Körperverletzung werden derzeit ermittelt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

