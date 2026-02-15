Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandschäden an Fahrzeugen in Rostock und Rövershagen

Rostock (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Fahrzeugbränden mit insgesamt vier geschädigten Fahrzeugen in Rostock und Rövershagen. In der Friedrich-Wolf-Straße in Rostock brannten kurz vor Mitternacht zwei geparkte PKW jeweils im Innenraum. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

In Rövershagen ist gegen 02:00 Uhr Brand an einem abgestellten Transporter ausgebrochen. Der Transporter brannte vollständig aus, ein danebenstehender Transporter wurde stark geschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden keine Personen gefährdet oder gar verletzt. Die Kriminalpolizeien der Inspektionen Rostock und Güstrow haben die Ermittlungen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

