Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandschäden an Fahrzeugen in Rostock und Rövershagen

Rostock (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Fahrzeugbränden mit insgesamt vier geschädigten Fahrzeugen in Rostock und Rövershagen. In der Friedrich-Wolf-Straße in Rostock brannten kurz vor Mitternacht zwei geparkte PKW jeweils im Innenraum. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

In Rövershagen ist gegen 02:00 Uhr Brand an einem abgestellten Transporter ausgebrochen. Der Transporter brannte vollständig aus, ein danebenstehender Transporter wurde stark geschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden keine Personen gefährdet oder gar verletzt. Die Kriminalpolizeien der Inspektionen Rostock und Güstrow haben die Ermittlungen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

  • 13.02.2026 – 14:56

    POL-HRO: Toter in alter Ziegelei aufgefunden - Kriminalpolizei ermittelt

    Hagenow (ots) - Die Leiche eines Mannes hat die Polizei heute Mittag nach einem Bürgerhinweis in Hagenow aufgefunden. Ob es sich bei dem Toten um den seit Anfang Februar vermissten 45-Jährigen aus Hagenow handelt, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die eindeutige Identifizierung sowie die Klärung der konkreten Todesumstände sind Gegenstand der laufenden ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 14:43

    POL-HRO: Brand eines Campers in der Ulmenstraße - Polizei sucht Zeugen

    Rostock (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag ist es auf dem Parkplatz am Campus Ulmenstraße in Rostock zum Brand eines Campers gekommen. Gegen 03:25 Uhr informierten Zeugen die Polizei über ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Ulmenstraße. Beim Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr sowie der eingesetzten Polizeibeamten stand das Fahrzeug ...

    mehr
