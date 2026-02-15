PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind verstirbt bei Verkehrsunfall

Teterow (ots)

Am 15.02.2026 ereignete sich in der Nähe von Kuchelmiß gegen 10:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein Kind ums Leben kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein selbstgebastelter Schlitten hinter ein Auto gespannt und gezogen. Auf dem Schlitten saßen ein 11- und 13-jähriger Junge sowie ein 11-jähriges Mädchen. Bei einem Fahrmanöver soll der 37-jährige Autofahrer dann die Kontrolle über seinen PKW verloren haben, woraufhin der Schlitten mit einem Holzstapel kollidierte.

Dabei wurde der 11-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die zwei anderen Kinder wurden leichtverletzt.

Zur weiteren Ermittlungsunterstützung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Für den Rettungseinsatz war die Straße zwischen Seegrube und Alte Försterei für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen den Fahrer, der mit keinem der Kinder verwandt ist, wird nun wegen der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung ermittelt.

Nathalie Jakobs

Polizeikommissarin Polizeirevier Teterow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

