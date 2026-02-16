PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B191 - mehrere Stunden Vollsperrung

Spornitz/Parchim (ots)

Am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Spornitz und Parchim drei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 22-jähriger Autofahrer beim Überholen auf schneebedeckter Fahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Infolgedessen wurde auch der zuvor überholte Lkw gerammt und beschädigt.

Alle drei Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die B191 bis in die Mittagsstunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 08:00

    POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein

    Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 16. Februar 2026 haben bislang unbekannte Täter einen im Außenbereich eines Supermarktes installierten Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen informierte ein Hinweisgeber gegen 05:00 Uhr die Polizei, nachdem er den augenscheinlich geöffneten und beschädigten ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 14:21

    POL-HRO: Kind verstirbt bei Verkehrsunfall

    Teterow (ots) - Am 15.02.2026 ereignete sich in der Nähe von Kuchelmiß gegen 10:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein Kind ums Leben kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein selbstgebastelter Schlitten hinter ein Auto gespannt und gezogen. Auf dem Schlitten saßen ein 11- und 13-jähriger Junge sowie ein 11-jähriges Mädchen. Bei einem Fahrmanöver soll der 37-jährige Autofahrer dann die Kontrolle über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren