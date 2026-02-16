Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B191 - mehrere Stunden Vollsperrung

Spornitz/Parchim (ots)

Am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Spornitz und Parchim drei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 22-jähriger Autofahrer beim Überholen auf schneebedeckter Fahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Infolgedessen wurde auch der zuvor überholte Lkw gerammt und beschädigt.

Alle drei Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die B191 bis in die Mittagsstunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

