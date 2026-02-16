PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trunkenheitsfahrt in Schwerin - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots)

Am Sonntag gegen 16:20 Uhr kam es in der Wismarschen Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt.

Ein 32-jähriger Autofahrer kollidierte beim Einparken auf dem Gelände eines Schnellimbisses mit einer Hauswand. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt 8.000 am Gebäude sowie am Fahrzeug.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem polnischen Fahrer untersagt. Gegen den 32-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:47

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B191 - mehrere Stunden Vollsperrung

    Spornitz/Parchim (ots) - Am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Spornitz und Parchim drei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 22-jähriger Autofahrer beim Überholen auf schneebedeckter Fahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Infolgedessen wurde auch der zuvor überholte ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:00

    POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein

    Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 16. Februar 2026 haben bislang unbekannte Täter einen im Außenbereich eines Supermarktes installierten Geldautomaten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen informierte ein Hinweisgeber gegen 05:00 Uhr die Polizei, nachdem er den augenscheinlich geöffneten und beschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren