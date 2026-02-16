Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trunkenheitsfahrt in Schwerin - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots)

Am Sonntag gegen 16:20 Uhr kam es in der Wismarschen Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt.

Ein 32-jähriger Autofahrer kollidierte beim Einparken auf dem Gelände eines Schnellimbisses mit einer Hauswand. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt 8.000 am Gebäude sowie am Fahrzeug.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem polnischen Fahrer untersagt. Gegen den 32-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

