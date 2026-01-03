PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Sögel (ots)

Heute Nacht gegen 4 Uhr kam es in der Straße Mühlenesch zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gaststätte. Aus bisher ungeklärter Ursache verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  • 03.01.2026 – 08:42

    POL-EL: Oberlangen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Oberlangen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten über eine Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 ...

  • 03.01.2026 – 08:40

    POL-EL: Haren - Diebstahl aus Pkw

    Haren (ots) - Gestern in der Zeit von 06:50 Uhr bis 15 Uhr kam es in der Straße Am Sportzentrum zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem abgestellten BMW, indem sie eine Scheibe beschädigten. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: ...

  • 03.01.2026 – 08:39

    POL-EL: Spelle - Sachbeschädigung an zwei Pkw

    Spelle (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr kam es in der Schubertstraße zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Seat Leon. Unbekannte Täter beschädigten den Außenspiegel der Fahrerseite. In dem Zeitraum Donnerstag, 1 Uhr bis 11 Uhr wurde zudem in der genannten Straße ein abgestellter Volvo XC60 auf gleiche Art beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter ...

