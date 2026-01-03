Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Gaststätte
Sögel (ots)
Heute Nacht gegen 4 Uhr kam es in der Straße Mühlenesch zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gaststätte. Aus bisher ungeklärter Ursache verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell