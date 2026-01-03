Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Oberlangen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Oberlangen (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten über eine Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell