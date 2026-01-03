Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Sachbeschädigung an zwei Pkw
Spelle (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr kam es in der Schubertstraße zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Seat Leon. Unbekannte Täter beschädigten den Außenspiegel der Fahrerseite. In dem Zeitraum Donnerstag, 1 Uhr bis 11 Uhr wurde zudem in der genannten Straße ein abgestellter Volvo XC60 auf gleiche Art beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.
