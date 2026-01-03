Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Diebstahl aus Pkw
Haren (ots)
Gestern in der Zeit von 06:50 Uhr bis 15 Uhr kam es in der Straße Am Sportzentrum zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem abgestellten BMW, indem sie eine Scheibe beschädigten. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.
