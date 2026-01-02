PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots)

In der zeit von Mittwoch, 14 Uhr bis gestern 22:30 Uhr kam es in der Parkstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohnhaus. Sie entwendeten Uhren und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruhns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

