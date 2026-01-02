Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Beteiligte bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Verursacher stark alkoholisiert

Lingen (ots)

Gestern Abend gegen 21 Uhr kam es auf der B70 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Renault Trafic befuhr die Straße in Richtung Nordhorn. In Höhe Damaschke geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai i30 eines 23-Jährigen zusammenprallte. Der Fahrer des Hyundai wird in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Freiwillige Feuerwehr Brögbern gerettet. Er wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kann bei dem 34-jährigen Verursacher eine erhebliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Auch er zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 01:45 Uhr voll gesperrt.

