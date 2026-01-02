PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Zwei Beteiligte bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Verursacher stark alkoholisiert

Lingen (ots)

Gestern Abend gegen 21 Uhr kam es auf der B70 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Renault Trafic befuhr die Straße in Richtung Nordhorn. In Höhe Damaschke geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai i30 eines 23-Jährigen zusammenprallte. Der Fahrer des Hyundai wird in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Freiwillige Feuerwehr Brögbern gerettet. Er wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kann bei dem 34-jährigen Verursacher eine erhebliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Auch er zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 01:45 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 01.01.2026 – 09:11

    POL-EL: Werlte - Einfamilienhaus in Brand geraten

    Werlte (ots) - Heute Nacht gegen 00:20 Uhr kam es im Sanddornweg zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet zunächst ein Schuppen an einer Garage in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die Garage und das angrenzende Wohnhaus über. Durch die Feuerwehren Werlte und Lorup konnten die Bewohner aus dem Haus evakuiert und der Brand gelöscht werden. Die drei Bewohner, eine 47-jährige Frau, ein ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:02

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

    Lingen (ots) - Gestern Abend in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:45 Uhr kam es in der Niels-Stensen-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohnhaus und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:01

    POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Einbruch in Imbiss

    Wietmarschen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19:30 Uhr bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Lingener Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten in das Gebäude eines Imbiss zu gelangen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen ...

    mehr
