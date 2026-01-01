Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einfamilienhaus in Brand geraten

Werlte (ots)

Heute Nacht gegen 00:20 Uhr kam es im Sanddornweg zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet zunächst ein Schuppen an einer Garage in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die Garage und das angrenzende Wohnhaus über. Durch die Feuerwehren Werlte und Lorup konnten die Bewohner aus dem Haus evakuiert und der Brand gelöscht werden. Die drei Bewohner, eine 47-jährige Frau, ein 47-jähriger Mann und der 16-jährige Sohn, verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell