POL-HRO: Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl zweier Simson-Mopeds in Schwerin

Schwerin (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter am Montag, 16.02.2026, in der Zeit von 08:10 Uhr bis 17:20 Uhr zwei Kleinkrafträder der Marke Simson aus einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Schwerin.

Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück des Mehrfamilienhauses und drangen anschließend gewaltsam in einen dort befindlichen Unterstand ein, in dem die Fahrzeuge abgestellt waren. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um zwei Kleinkrafträder des Typs Simson S51. Eines der Mopeds ist grün, das andere metallic-blau lackiert.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die entwendeten Fahrzeuge weiterveräußert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Mopeds geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

