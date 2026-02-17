Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt nach Schlägen und Tritten gegen 46-Jährigen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Polizei ermittelt derzeit aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am frühen Sonntagmorgen im Schwarzen Weg zugetragen haben soll. Demnach verließ ein 46-jähriger Deutscher gegen 05:30 Uhr eine dortige Diskothek und wurde zunächst von einer Jugendgruppe angesprochen. Ehe er antworten konnte, erhielt er Schläge ins Gesicht und fiel zu Boden. Noch am Boden liegend, traten der oder die Täter auf den 46-Jährigen ein bevor sie letztlich die Flucht ergriffen.

Zufällig anwesende Zeugen informierten die Polizei und bestätigten den Angriff. Demnach handelte es sich bei den Tatverdächtigen um eine Jugendgruppe, bestehend aus drei Personen, die sich bei Eintreffen der Polizei fußläufig in Richtung der Kleingartenanlage "An der Schanze" entfernten. Eine genauere Beschreibung zu den unbekannten Personen liegt der Polizei bislang nicht vor.

Dem attackierten und stark alkoholisierten Mann (2,5 Promille) waren die Tatverdächtigen laut eigener Aussage gänzlich unbekannt. Er erlitt durch den Angriff eine Platzwunde im Gesicht und wurde vor Ort durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

