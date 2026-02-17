PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt nach Schlägen und Tritten gegen 46-Jährigen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Polizei ermittelt derzeit aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am frühen Sonntagmorgen im Schwarzen Weg zugetragen haben soll. Demnach verließ ein 46-jähriger Deutscher gegen 05:30 Uhr eine dortige Diskothek und wurde zunächst von einer Jugendgruppe angesprochen. Ehe er antworten konnte, erhielt er Schläge ins Gesicht und fiel zu Boden. Noch am Boden liegend, traten der oder die Täter auf den 46-Jährigen ein bevor sie letztlich die Flucht ergriffen.

Zufällig anwesende Zeugen informierten die Polizei und bestätigten den Angriff. Demnach handelte es sich bei den Tatverdächtigen um eine Jugendgruppe, bestehend aus drei Personen, die sich bei Eintreffen der Polizei fußläufig in Richtung der Kleingartenanlage "An der Schanze" entfernten. Eine genauere Beschreibung zu den unbekannten Personen liegt der Polizei bislang nicht vor.

Dem attackierten und stark alkoholisierten Mann (2,5 Promille) waren die Tatverdächtigen laut eigener Aussage gänzlich unbekannt. Er erlitt durch den Angriff eine Platzwunde im Gesicht und wurde vor Ort durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:48

    POL-HRO: Nächtlicher Angriff in Lübz: Jugendliche schlagen Mann nieder

    Lübz (ots) - In Lübz haben zwei Jugendliche in der Nacht zu Dienstag einen 62-jährigen Mann körperlich angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Opfers hätte er die beiden gegen 1:15 Uhr in der Bergstraße zur Ruhe ermahnt, da sie zuvor lautstark durch die Innenstadt gezogen waren. Daraufhin sollen die beiden 16-Jährigen auf den Mann eingeschlagen haben, sodass ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:45

    POL-HRO: Neunjähriger beobachtet Diebstahl und führt Polizei zum Täter

    Rostock (ots) - Dank des Hinweises eines neunjährigen Rostockers konnte am gestrigen Tag ein Ladendiebstahl aufgeklärt und der Tatverdächtige ermittelt werden. Kurz nach 12 Uhr meldete sich der Junge telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass er soeben einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Kopenhagener Straße beobachtet habe. Mit etwas Abstand sei ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:34

    POL-HRO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Rostock-Lütten Klein schwer verletzt

    Rostock (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kopenhagener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 88-jährige Frau schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 48-jähriger deutscher Fahrzeugführer, mit seinem Toyota rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren