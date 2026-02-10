PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B50 zwischen PKW und LKW mit leichtverletzter Fahrerin

Morbach-Wederath (ots)

Auf der B50 kam es am 10.02.2026 gegen 10 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und LKW auf dem Teilstück Longkamp und Kreisverkehr Wederath. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geriet ein Audi Kombi, welcher die Straße aus Richtung B327/Hunsrückhöhenstraße kommend in Richtung Wittlich befuhr, aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte die 32jährige Fahrerin mit einem entgegenkommenden belgischen Sattelzug. Glücklicherweise wurde die Fahrerin des PKW nur leicht verletzt, die 29jährige Fahrerin des LKW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B50 wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Straßenreinigung gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Beteiligt war neben der Polizei Bernkastel-Kues auch das DRK und die Straßenmeisterei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 06:27

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 09.02.2026 zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Klausener Weg in Wittlich in Richtung der Trierer Landstraße. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Astra und beschädigte diesen am Außenspiegel. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:50

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Bernkastel-Kues (ots) - Im Tatzeitraum Freitag, 06.02.2026, 13:00 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Turnhalle des Nikolaus-von-Kues Gymnasiums zu einer Sachbeschädigung durch Graffitis. Demnach besprühten bisher unbekannte Täter die Außenfassade im rückwärtigen Bereich der Turnhalle. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zu einem Täter geben ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 22:51

    POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Steinwurf gegen fahrenden PKW

    Daun (ots) - Am 07.02.2026 gegen 20:25 Uhr werfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrzeugführer des Pkw befuhr die B257/Bitburger Straße in Daun. In Höhe der Unterführung im Bereich des Behördenzentrums kann der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin sodann einen lauten Knall am Fahrzeug feststellen. Bei einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren