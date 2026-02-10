Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 09.02.2026 zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Klausener Weg in Wittlich in Richtung der Trierer Landstraße.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Astra und beschädigte diesen am Außenspiegel.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

