PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bernkastel-Kues (ots)

Im Tatzeitraum Freitag, 06.02.2026, 13:00 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Turnhalle des Nikolaus-von-Kues Gymnasiums zu einer Sachbeschädigung durch Graffitis. Demnach besprühten bisher unbekannte Täter die Außenfassade im rückwärtigen Bereich der Turnhalle. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zu einem Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 22:51

    POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Steinwurf gegen fahrenden PKW

    Daun (ots) - Am 07.02.2026 gegen 20:25 Uhr werfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrzeugführer des Pkw befuhr die B257/Bitburger Straße in Daun. In Höhe der Unterführung im Bereich des Behördenzentrums kann der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin sodann einen lauten Knall am Fahrzeug feststellen. Bei einer ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 18:38

    POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Bitburg/ Fließem (ots) - Am heutigen Sonntagmittag wurde der Polizeiinspektion Bitburg durch Verkehrsteilnehmer ein PKW gemeldet, welcher in starken Schlangenlinien auf der B51 von Bitburg in Fahrtrichtung Prüm geführt werde. Als sich eine unmittelbar entsandte Streifenwagenbesatzung auf der Anfahrt befand, fuhr der PKW vollständig auf die Gegenfahrbahn, woraufhin ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 16:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Piesport (ots) - Am Sonntag, den 08.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer gemeldet. Wie an der Unfallstelle, der L50 zwischen Klausen und Piesport, letztlich festgestellt, verunfallte der Motorradfahrer auf der abschüssigen Strecke eingangs einer Linkskurve. Hierbei kollidierte er ebenso mit der Leitplanke. Dabei erlitt dieser schwere, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren