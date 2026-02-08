PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Steinwurf gegen fahrenden PKW

Daun (ots)

Am 07.02.2026 gegen 20:25 Uhr werfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrzeugführer des Pkw befuhr die B257/Bitburger Straße in Daun. In Höhe der Unterführung im Bereich des Behördenzentrums kann der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin sodann einen lauten Knall am Fahrzeug feststellen. Bei einer darauffolgenden Überprüfung stellt der Fahrzeugführer ein Loch in der hinteren rechten Fahrzeugscheibe fest. Verletzt wurde niemand.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

-------------------------------------------------------------
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

