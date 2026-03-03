Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diesel entwendet & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim/Jagstheim: Dieseldiebstahl

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr bohrten Unbekannte den Tank eines Baggers an, der auf einem Feldweg hinter der Aubergstraße abgestellt war und entwendeten etwa 200 Liter Diesel. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951/4800 um Zeugenhinweise.

Obersontheim/Mittelfischach: Kradfahrer gestürzt

Zwei jugendliche Kleinkraftradfahrer befuhren am Montag gegen 18:00 Uhr hintereinander die Kreisstraße 2627. Kurz nach dem Ortsausgang von Mittelfischach unterschätzten beide eine Kurve und stürzten. Sowohl der 16-Jährige als auch der 17-Jährige wurden dabei verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden.

Kirchberg an der Jagst: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 8:20 Uhr die A6 in Richtung Heilbronn. Auf Höhe des Rastplatzes Reußenberg fuhr er auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Lkw eines 51-jährigen Kraftfahrers auf. Der Unfallverursacher selbst zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sein Lkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 55.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrspur war für ca. zwei Stunden blockiert, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

